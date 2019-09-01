Гол М. Думбия помог «Реймсу» обыграть «Лилль» в чемпионате Франции

В матче 4-го тура французской Лиги 1 «Реймс» принимал «Лилль». Встреча прошла в Реймсе на стадионе «Огюст Делоне II» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.
На 52-й минуте «Лилль» остался в меньшинстве из-за удаления полузащитника Юсуфа Язиджи. В середине второго тайма «Реймс» вывел вперёд бывший хавбек «Ростова» и тульского «Арсенала» Мусса Думбия, реализовавший пенальти. На 90-й минуте преимущество хозяев увеличил нападающий Реми Уден.
В другом матче 4-го тура чемпионата Франции «Ренн» принимал «Ниццу». Встреча состоялась в Ренне на стадионе «Роазон Парк» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
На 25-й минуте «Ренн» вышел вперёд благодаря автоголу вратаря «Ниццы» Вальтера Бенитеса. В середине второго тайма хавбек Вилан Сиприен сравнял счёт, реализовав пенальти. Победу гостям принёс защитник Расин Коли на 92-й минуте.
- 1 сентября 2019
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