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Гол М. Думбия помог «Реймсу» обыграть «Лилль» в чемпионате Франции

Гол М. Думбия помог «Реймсу» обыграть «Лилль» в чемпионате Франции
Футбол / Франция 0

В матче 4-го тура французской Лиги 1 «Реймс» принимал «Лилль». Встреча прошла в Реймсе на стадионе «Огюст Делоне II» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

На 52-й минуте «Лилль» остался в меньшинстве из-за удаления полузащитника Юсуфа Язиджи. В середине второго тайма «Реймс» вывел вперёд бывший хавбек «Ростова» и тульского «Арсенала» Мусса Думбия, реализовавший пенальти. На 90-й минуте преимущество хозяев увеличил нападающий Реми Уден.

Франция - Лига 1. 4-й тур
01 сентября 2019, воскресенье. 16:00 МСК
Реймс
Реймс
Окончен
2 : 0
Лилль
Лилль
1:0 Думбия – 73' (пен)   2:0 Уден – 90'
Удаления: нет / Язиджи – 52'

В другом матче 4-го тура чемпионата Франции «Ренн» принимал «Ниццу». Встреча состоялась в Ренне на стадионе «Роазон Парк» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

На 25-й минуте «Ренн» вышел вперёд благодаря автоголу вратаря «Ниццы» Вальтера Бенитеса. В середине второго тайма хавбек Вилан Сиприен сравнял счёт, реализовав пенальти. Победу гостям принёс защитник Расин Коли на 92-й минуте.

Франция - Лига 1. 4-й тур
01 сентября 2019, воскресенье. 16:00 МСК
Ренн
Ренн
Окончен
1 : 2
Ницца
Ницца
1:0 Бенитес – 25' (автогол)   1:1 Сиприен – 63' (пен)   1:2 Коли – 90+2'
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