Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Арсенал» — «Тоттенхэм Хотспур». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Зенит» сделал новое предложение по хавбеку «Ренна» Гренье

«Зенит» сделал новое предложение по хавбеку «Ренна» Гренье
Футбол / РПЛ 0

«Зенит» не оставляет попыток подписать полузащитника «Ренна» Клемана Гренье, сообщается в «твиттере» Yahoo Sport.

Согласно информации источника, сине-бело-голубые сделали второе предложение по 28-летнему хавбеку, которое было отклонено президентом французского клуба Оливье Летангом. Однако «Зенит» пока не свернул переговоров и, вполне вероятно, сделает новое предложение по игроку.

Ранее Гренье выступал за «Лион», «Генгам» и «Рому», а за «Ренн» хавбек играет с 2018 года. В прошлом сезоне за свою команду полузащитник сыграл в общей сложности 48 матчей, в которых забил четыре мяча и сделал восемь результативных передач. В активе Гренье также пять матчей в составе сборной Франции. Рыночная трансферная стоимость игрока на сегодняшний день составляет € 7,5 млн.

«Зенит» заинтересован в полузащитнике «Ренна»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент