«Зенит» сделал новое предложение по хавбеку «Ренна» Гренье

«Зенит» не оставляет попыток подписать полузащитника «Ренна» Клемана Гренье, сообщается в «твиттере» Yahoo Sport.
Согласно информации источника, сине-бело-голубые сделали второе предложение по 28-летнему хавбеку, которое было отклонено президентом французского клуба Оливье Летангом. Однако «Зенит» пока не свернул переговоров и, вполне вероятно, сделает новое предложение по игроку.
Ранее Гренье выступал за «Лион», «Генгам» и «Рому», а за «Ренн» хавбек играет с 2018 года. В прошлом сезоне за свою команду полузащитник сыграл в общей сложности 48 матчей, в которых забил четыре мяча и сделал восемь результативных передач. В активе Гренье также пять матчей в составе сборной Франции. Рыночная трансферная стоимость игрока на сегодняшний день составляет € 7,5 млн.
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