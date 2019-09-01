Фанаты «Спартака» посвятили баннер Кулькову

Фанаты «Спартака» на матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги вывесили баннер в поддержку бывшему игроку команды Василию Кулькову, у которого был диагностирован рак пищевода.
«Василий Сергеевич, борись! Так, как на полях сражался ты!» — сказано в тексте баннера.
О болезни экс-футболиста стало известно около месяца назад. У Кулькова диагностирован плоскоклеточный рак пищевода. В настоящий момент он находится под наблюдением врачей в профильной больнице в Красногорске, где проходит второй этап химиотерапии.
Сейчас 53-летний Кульков входит в тренерский штаб академии «Спартака» имени Фёдора Черенкова.
Кульков выступал за «Спартак» с 1989 по 1991 год, а также с 1995 по 1997 год. В составе красно-белых он становился чемпионом СССР и России, а также серебряным и бронзовым призёром чемпионатов страны. Кроме того, защитник играл за такие известные клубы, как «Бенфика», «Порту», «Зенит» и «Крылья Советов». За сборную России сыграл 21 матч и забил пять голов.
- 1 сентября 2019
-
20:10
-
20:08
-
20:04
-
20:04
-
20:02
-
19:53
-
19:52
-
19:46
-
19:42
-
19:38
-
19:33
-
19:30
-
19:25
-
19:25
-
19:20
-
19:15
-
19:14
-
19:14
-
19:03«Тамбов» арендует Мелкадзе у «Спартака» Эксклюзив
-
18:57
-
18:47
-
18:45
-
18:43
-
18:26
-
18:22
-
18:16
-
18:12
-
18:08
-
18:03
-
17:54
-
17:51
-
17:48
-
17:42
-
17:31
-
17:30