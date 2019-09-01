Фанаты «Спартака» на матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги вывесили баннер в поддержку бывшему игроку команды Василию Кулькову, у которого был диагностирован рак пищевода.

«Василий Сергеевич, борись! Так, как на полях сражался ты!» — сказано в тексте баннера.

Фанаты «Спартака» посвятили баннер Кулькову

Фанаты «Спартака» посвятили баннер Кулькову

О болезни экс-футболиста стало известно около месяца назад. У Кулькова диагностирован плоскоклеточный рак пищевода. В настоящий момент он находится под наблюдением врачей в профильной больнице в Красногорске, где проходит второй этап химиотерапии.

Сейчас 53-летний Кульков входит в тренерский штаб академии «Спартака» имени Фёдора Черенкова.

Кульков выступал за «Спартак» с 1989 по 1991 год, а также с 1995 по 1997 год. В составе красно-белых он становился чемпионом СССР и России, а также серебряным и бронзовым призёром чемпионатов страны. Кроме того, защитник играл за такие известные клубы, как «Бенфика», «Порту», «Зенит» и «Крылья Советов». За сборную России сыграл 21 матч и забил пять голов.