Черевченко: «Арсенал» глупо пропустил два гола в матче с ЦСКА

Главный тренер тульского «Арсенала» Игорь Черевченко прокомментировал поражение со счётом 1:2 в домашнем матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги с московским ЦСКА.

«Можно сказать, что мы проиграли из-за единоборств. К одному из эпизодов это точно применимо, так как в центре поля сыграли неправильно. Хотя готовились и разговаривали перед игрой. Сейчас у нас нет чистого опорника. Чаушич играет восьмого номера, Костадинов помогал другим центральным полузащитникам. Плюс возникли проблемы на флангах — у Ломовицкого четвёртая жёлтая, а Лесовой не может играть с «Зенитом» по контракту.

По поводу Чаушича доктора сказали, что двоякая ситуация. Может, пронесёт, а может, нет. Через два дня картина может быть яснее.

Забили быстрый гол, а развить дальнейшее преимущество не смогли. Гол в наши ворота был глупым: наш игрок не добежал метр. Да и второй гол было глупо пропускать со стандарта. Секундная невнимательность. Будем общаться с футболистами по голам.

Пантлеев? Шансы будут у всех, мы сыграли всего 8 туров, скоро начнётся Кубок. На сегодня мы выбрали такой состав», — передаёт слова Черевченко корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.