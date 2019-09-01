В «Тамбове» подтвердили подписание Обухова

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков подтвердил информацию о подписании контракта клубом с нападающим «Сочи» Владимиром Обуховым.

«Обухова тоже подпишем, но уже на полноценный контракт», — сказал Худяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

27-летний Обухов является воспитанником московского «Спартака». В минувшем сезоне, выступая за «Мордовию», он принял участие в 35 матчах Футбольной национальной лиги (27 — в основном составе), в которых стал автором 13 забитых мячей (3 — с пенальти), а также получил четыре жёлтые карточки. В «Сочи» он перешёл минувшим летом.

В текущем сезоне в составе «Сочи» Обухов принял участие в трёх матчах, не отметившись результативными действиями.