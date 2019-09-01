«Зенит» обыграл «Спартак» благодаря голу Жиркова
В матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги московский «Спартак» принимал «Зенит» из Санкт-Петербурга. Встреча прошла в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
На 32-й минуте мяч оказался в воротах «Зенита» после удара полузащитника «Спартака» Зелимхана Бакаева, но судья отменил гол из-за игры рукой. Победу сине-бело-голубым принёс хавбек Юрий Жирков, забив в конце первого тайма.
«Зенит», набрав 17 очков, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, «Спартак» (14) — шестое.
В 9-м туре Премьер-Лиги красно-белые на своём поле сыграют с «Уралом» из Екатеринбурга, а сине-бело-голубые дома встретятся с тульским «Арсеналом». Оба матча состоятся 15 сентября.
Россия - Премьер-Лига. 8-й тур
01 сентября 2019, воскресенье. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Жирков – 41'
Болельщики «Спартака» посвятили баннер Дзюбе, Сутормину и Кокорину
- 1 сентября 2019
-
21:42
-
21:41
-
21:36
-
21:35
-
21:30
-
21:29
-
21:18
-
21:14
-
20:59
-
20:55
-
20:48
-
20:44
-
20:34
-
20:24
-
20:20
-
20:18
-
20:10
-
20:08
-
20:04
-
20:04
-
20:02
-
19:53
-
19:52
-
19:46
-
19:42
-
19:38
-
19:33
-
19:30
-
19:25
-
19:25
-
19:20
-
19:15
-
19:14
-
19:14
-
19:03«Тамбов» арендует Мелкадзе у «Спартака» Эксклюзив
Партнерский контент