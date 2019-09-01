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«Зенит» обыграл «Спартак» благодаря голу Жиркова

«Зенит» обыграл «Спартак» благодаря голу Жиркова
Футбол / РПЛ 0

В матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги московский «Спартак» принимал «Зенит» из Санкт-Петербурга. Встреча прошла в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

На 32-й минуте мяч оказался в воротах «Зенита» после удара полузащитника «Спартака» Зелимхана Бакаева, но судья отменил гол из-за игры рукой. Победу сине-бело-голубым принёс хавбек Юрий Жирков, забив в конце первого тайма.

«Зенит», набрав 17 очков, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, «Спартак» (14) — шестое.

В 9-м туре Премьер-Лиги красно-белые на своём поле сыграют с «Уралом» из Екатеринбурга, а сине-бело-голубые дома встретятся с тульским «Арсеналом». Оба матча состоятся 15 сентября.

Россия - Премьер-Лига. 8-й тур
01 сентября 2019, воскресенье. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Жирков – 41'
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