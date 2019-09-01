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Дзюба: главное, чтобы Мусаева и Оздоева у нас не забрали в «Спартак»

Дзюба: главное, чтобы Мусаева и Оздоева у нас не забрали в «Спартак»
Футбол / РПЛ 0

Форвард «Зенита» Артём Дзюба прокомментировал победу в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (1:0).

«Хорошо, что был VAR— без него могли бы проиграть. Но победили, и считаю, что заслуженно. Главное, чтобы Мусаева и Оздоева у нас не забрали в „Спартак“, а то там любят таких ребят», — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

«Зенит», набрав 17 очков, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, «Спартак» (14) — шестое. Лидирует в Премьер-Лиге «Краснодар», в активе которого 17 очков.

В 9-м туре Премьер-Лиги красно-белые на своём поле сыграют с «Уралом» из Екатеринбурга, а сине-бело-голубые дома встретятся с тульским «Арсеналом». Оба матча состоятся 15 сентября.

Видео интервью можно посмотреть на «Чемпионате».

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