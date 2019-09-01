«Бетис» отклонил предложение «Локомотива» по Морону

Форвард «Бетиса» Лорен Морон не перейдёт в московский «Локомотив», утверждает El Mundo Deportivo.

Согласно информации источника, севильский клуб отклонил предложение «железнодорожников» по 25-летнему нападающему, несмотря на то что вице-чемпион России был готов заплатить за футболиста достаточно солидную сумму.

В текущем сезоне Морон принял участие в 3 матчах на клубном уровне. На его счету 3 забитых мяча и 1 результативная передача. Контракт футболиста с «Бетисом» рассчитан до лета 2022 года. Сумма отступных за форварда составляет € 40 млн. Ранее Морон также выступал за «Эстепону», «Марбелью» и «Велес». В «Бетис» он перешёл в январе 2018 года за € 400 тыс.

«Локомотив» в турнирной таблице РПЛ занимает 5-е место, набрав 14 очков в 8 матчах.