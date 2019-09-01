«Интер» обыграл «Кальяри» и возглавил турнирную таблицу Серии А

«Интер» обыграл «Кальяри» в матче 2-го тура чемпионата Италии. Встреча проходила в Кальяри на стадионе «Сардиния Арена». Итоговый счёт матча — 2:1.

Гости вышли вперёд на 27-й минуте. Автором результативного удара стал Лаутаро Мартинес. На 50-й минуте Жоао Педро восстановил паритет. Однако на 72-й минуте Ромелу Лукаку ударом с 11-метровой отметки принёс победу «нерадзурри».

«Интер» возглавил турнирную таблицу Серии А, имея в активе 6 очков и опережая «Ювентус» и «Торино» лишь за счёт лучшей разницы забитых и пропущенных мячей.

В параллельных матчах «Парма» в гостях со счётом 3:1 обыграла «Удинезе», а «Торино» — «Аталанту» (3:2). «Сассуоло» дома разгромил «Сампдорию» (4:1), «Дженоа» обыграла «Фиорентину» (2:1), а «Лечче» уступил «Вероне» (0:1).