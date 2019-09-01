«Интер» обыграл «Кальяри» и возглавил турнирную таблицу Серии А
«Интер» обыграл «Кальяри» в матче 2-го тура чемпионата Италии. Встреча проходила в Кальяри на стадионе «Сардиния Арена». Итоговый счёт матча — 2:1.
Гости вышли вперёд на 27-й минуте. Автором результативного удара стал Лаутаро Мартинес. На 50-й минуте Жоао Педро восстановил паритет. Однако на 72-й минуте Ромелу Лукаку ударом с 11-метровой отметки принёс победу «нерадзурри».
«Интер» возглавил турнирную таблицу Серии А, имея в активе 6 очков и опережая «Ювентус» и «Торино» лишь за счёт лучшей разницы забитых и пропущенных мячей.
В параллельных матчах «Парма» в гостях со счётом 3:1 обыграла «Удинезе», а «Торино» — «Аталанту» (3:2). «Сассуоло» дома разгромил «Сампдорию» (4:1), «Дженоа» обыграла «Фиорентину» (2:1), а «Лечче» уступил «Вероне» (0:1).
Италия - Серия А. 2-й тур
01 сентября 2019, воскресенье. 21:45 МСК
Кальяри
Кальяри
Окончен
1 : 2
Интер М
Милан
0:1 Мартинес – 27' 1:1 Педро – 50' 1:2 Лукаку – 72' (пен)
Италия - Серия А. 2-й тур
01 сентября 2019, воскресенье. 21:45 МСК
Удинезе
Удине
Окончен
1 : 3
Парма
Парма
1:0 Ласанья – 17' 1:1 Жервиньо – 43' 1:2 Гальоло – 59' 1:3 Инглезе – 75'
Италия - Серия А. 2-й тур
01 сентября 2019, воскресенье. 21:45 МСК
Аталанта
Бергамо
Окончен
2 : 3
Торино
Турин
0:1 Бонифаци – 24' 1:1 Сапата – 38' 2:1 Сапата – 54' 2:2 Беренгер – 57' 2:3 Иццо – 66'
Италия - Серия А. 2-й тур
01 сентября 2019, воскресенье. 21:45 МСК
Сассуоло
Сассуоло
Окончен
4 : 1
Сампдория
Генуя
1:0 Берарди – 29' 2:0 Берарди – 36' 3:0 Берарди – 43' 4:0 Траоре – 47' 4:1 Квальярелла – 67' (пен)
Удаления: нет / Виейра – 45+1'
Италия - Серия А. 2-й тур
01 сентября 2019, воскресенье. 21:45 МСК
Дженоа
Генуя
Окончен
2 : 1
Фиорентина
Флоренция
1:0 Сапата – 11' 2:0 Куаме – 65' 2:1 Пульгар – 76' (пен)
Италия - Серия А. 2-й тур
01 сентября 2019, воскресенье. 21:45 МСК
Лечче
Лечче
Окончен
0 : 1
Верона
Верона
0:1 Пессина – 81'
«Лацио» и «Рома» сыграли вничью в матче Серии А
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22:31Цорн: думаю, Промеса вернуть нереально Эксклюзив
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