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35-летний Роббен проплыл 8 км, чтобы собрать деньги для борьбы с раком

35-летний Роббен проплыл 8 км, чтобы собрать деньги для борьбы с раком
Футбол 0

Бывший полузащитник национальной команды Нидерландов Арьен Роббен принял участие в благотворительном марафоне Swim Challenge Groningen, посвящённом борьбе с раком, сообщает NOS.nl.

Видео можно посмотреть на странице Арьена Роббена в «Твиттере».

Роббен, которому 23 января исполнилось 35 лет, проплыл 8 км. На это экс-футболист потратил 2 часа и 40 минут. Арьен и другие участники мероприятия собрали € 210 тыс пожертвований. Деньги пойдут в фонд исследования рака UMCG.

Видео можно посмотреть на странице Арьена Роббена в «Твиттере».

Последним клубом в карьере Арьена была мюнхенская «Бавария», за которую он выступал с 2009 по 2019 год. Ранее нидерландец защищал цвета мадридского «Реала», лондонского «Челси», ПСВ из Эйндховена и Гронингена.

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