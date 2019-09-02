35-летний Роббен проплыл 8 км, чтобы собрать деньги для борьбы с раком
Бывший полузащитник национальной команды Нидерландов Арьен Роббен принял участие в благотворительном марафоне Swim Challenge Groningen, посвящённом борьбе с раком, сообщает NOS.nl.
Видео можно посмотреть на странице Арьена Роббена в «Твиттере».
Роббен, которому 23 января исполнилось 35 лет, проплыл 8 км. На это экс-футболист потратил 2 часа и 40 минут. Арьен и другие участники мероприятия собрали € 210 тыс пожертвований. Деньги пойдут в фонд исследования рака UMCG.
Видео можно посмотреть на странице Арьена Роббена в «Твиттере».
Последним клубом в карьере Арьена была мюнхенская «Бавария», за которую он выступал с 2009 по 2019 год. Ранее нидерландец защищал цвета мадридского «Реала», лондонского «Челси», ПСВ из Эйндховена и Гронингена.
Роббен — о возобновлении карьеры: никогда не говори «никогда»
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