СМИ: экс-игрок «Зенита» Ходжаниязов подписал контракт с «Сумгаитом»

Защитник борисовского БАТЭ и экс-игрок санкт-петербургского «Зенита» Джамалдин Ходжаниязов продолжит карьеру в чемпионате Азербайджана, сообщает интернет-портал Transfermarkt.



По сведениям сайта, молодой футболист подписал соглашение с «Сумгаитом» до 30 июня 2020 года.



23-летний Ходжаниязов является воспитанником «Зенита». За основную команду петербургского клуба он сыграл четыре матча. В БАТЭ футболист перешёл в марте 2019 года из екатеринбурского «Урала» на правах свободного агента. В составе клуба из Борисова он принял участие в двух матчах. Ранее также играл за «Амкар», «Орхус», «Динамо» (Санкт-Петербург) и «Балтику». Сыграл 12 матчей за молодёжную сборную России U21 и забил один гол.



«Сумгаит», набрав три очка, занимает четвёртое место в турнирной таблице азербайджанской Премьер-лиги после двух туров.

Воспитанник «Зенита» Ходжаниязов может перейти в «Сумгаит»