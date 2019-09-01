Воспитанник «Зенита» Ходжаниязов может перейти в «Сумгаит»

Азербайджанский «Сумгаит» ведёт переговоры о переходе российского защитника белорусского БАТЭ Джамалдина Ходжаниязова, утверждает Azerisport.

По данным источника, стороны в данный момент ведут переговоры по трансферу игрока.

23-летний Ходжаниязов является воспитанником «Зенита». За основную команду петербургского клуба он сыграл четыре матча. В БАТЭ футболист перешёл в марте 2019 года из екатеринбурского «Урала» на правах свободного агента. В составе клуба из Борисова он принял участие в двух матчах. Ранее также играл за «Амкар», «Орхус», «Динамо» (Санкт-Петербург) и «Балтику». Сыграл 12 матчей за молодёжную сборную России U21 и забил один гол.

«Сумгаит», набрав три очка, занимает четвёртое место в турнирной таблице азербайджанской Премьер-лиги после двух туров.