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Роналду отказался носить значок лучшего игрока Серии А

Роналду отказался носить значок лучшего игрока Серии А
Футбол / Италия 0

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду отказался носить на футболке значок лучшего игрока Серии А прошлого сезона. По итогам прошлого сезона Серия А вручила специальные значки футболистам, которые были признаны в разных номинациях.

Это Самир Ханданович (вратарь), Николо Заниоло (лучший молодой игрок), Калиду Кулибали (лучший защитник), Сергей Милинкович-Савич (лучший полузащитник) Фабио Квальярелла (лучший нападающий) и Криштиану Роналду (лучший игрок).

Однако португалец оказался единственным из всех, кто отказался носить значок, чтобы не ставить себя выше партнёров по «Ювентусу», сообщает Marca.

«Ювентус» в двух турах чемпионата Италии набрал шесть очков, одержав две победы на старте сезона.

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