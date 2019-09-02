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«ПСЖ» договорился об аренде Икарди

«ПСЖ» договорился об аренде Икарди
Футбол / Италия 0

Французский «ПСЖ» договорился о переходе нападающего Мауро Икарди из итальянского «Интера». По информации RMC Sport, речь идёт об аренде на сезон-2019/20 без права выкупа контракта.

По данным издания, Икарди отказался от предложений других крупных итальянских и испанских клубов. Сделать выбор в пользу «ПСЖ» его убедили лично президент клуба Насер Аль-Хелайфи и спортивный директор Леонардо.

Сегодня, 2 сентября, игрок должен вылететь из Милана, чтобы пройти медицинское обследование и подписать контракт.

Икарди выступает за «Интер» с 2013 года. В прошлом сезоне нападающий принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых стал автором 17 забитых мячей, а также отдал 5 результативных передач. Контракт футболиста с миланским клубом рассчитан до 30 июня 2021 года.

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