«Аталанта» расторгла контракт со Шкртелом
«Аталанта» на официальном сайте объявила о расторжении контракта со словацким защитником Мартином Шкртелом. Напомним, 34-летний игрок перешёл в итальянский клуб в начале августа 2019 года.
Ранее сообщалось, что у футболиста проблемы с физическим состоянием, чем очень недоволен главный тренер бергамского клуба Джан Пьеро Гасперини.
Предыдущим клубом Шкртела был турецкий «Фенербахче», за который он выступал с 2016 по 2019 год. В прошлом сезоне защитник принял участие в 27 матчах чемпионата Турции, забил один мяч и отдал одну результативную передачу. Шкртел играл за «Зенит» с 2004 по 2007 год и стал чемпионом России в составе петербургской команды. Позже словацкий футболист перешёл в «Ливерпуль», где выступал с 2008 по 2016 год.
Шкртел покинет «Аталанту» спустя три недели после перехода
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