Шкртел покинет «Аталанту» спустя три недели после перехода

Словацкий защитник «Аталанты» Мартин Шкртел покинет клуб спустя три недели после подписания контракта, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По данным источника, у футболиста есть проблемы с физическим состоянием, чем очень недоволен главный тренер бергамского клуба Джан Пьеро Гасперини.
34-летний Шкртел перешёл в «Аталанту» в начале августа, подписав с итальянским клубом контракт до лета 2020 года.
Предыдущим клубом Шкртела был турецкий «Фенербахче», за который он выступал с 2016 по 2019 год. В прошлом сезоне защитник принял участие в 27 матчах чемпионата Турции, забил один мяч и отдал одну результативную передачу. Шкртел играл за «Зенит» с 2004 по 2007 год и стал чемпионом России в составе петербургской команды. Позже словацкий футболист перешёл в «Ливерпуль», где выступал с 2008 по 2016 год.
- 1 сентября 2019
-
11:00
-
10:55
-
10:39
-
10:37
-
10:16
-
10:12
-
09:54
-
09:31
-
09:28
-
09:25
-
09:14
-
06:28
-
04:59
-
04:47
-
04:30
-
03:39
-
03:11
-
02:59
-
02:37
-
02:19
-
02:06
-
01:24
-
01:03
-
00:54
-
00:51
-
00:34
-
00:24
-
00:12
-
00:05
- 31 августа 2019
-
23:42
-
23:32
-
23:30
-
23:29
-
23:16
-
23:04