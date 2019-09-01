Шкртел покинет «Аталанту» спустя три недели после перехода

Словацкий защитник «Аталанты» Мартин Шкртел покинет клуб спустя три недели после подписания контракта, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, у футболиста есть проблемы с физическим состоянием, чем очень недоволен главный тренер бергамского клуба Джан Пьеро Гасперини.

34-летний Шкртел перешёл в «Аталанту» в начале августа, подписав с итальянским клубом контракт до лета 2020 года.

Предыдущим клубом Шкртела был турецкий «Фенербахче», за который он выступал с 2016 по 2019 год. В прошлом сезоне защитник принял участие в 27 матчах чемпионата Турции, забил один мяч и отдал одну результативную передачу. Шкртел играл за «Зенит» с 2004 по 2007 год и стал чемпионом России в составе петербургской команды. Позже словацкий футболист перешёл в «Ливерпуль», где выступал с 2008 по 2016 год.