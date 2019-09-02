«Спартак» заявил Крала на сезон в РПЛ

«Спартак» заявил новичка команды чешского полузащитника Алекса Крала на сезон в Российскую Премьер-Лигу. Таким образом, Крал сможет дебютировать в составе московской команды в матче 9-го тура РПЛ с «Уралом», который состоится в воскресенье, 15 сентября.
21-летний Крал является воспитанником «Славии». За пражский клуб он провёл около 30 матчей, стал автором одного забитого мяча, а также двух результативных передач. Также хавбек выступал за «Теплице». В составе сборной Чехии Крал принял участие в трёх матчах, в которых не отметился результативными действиями.
Сумма трансфера составила € 12 млн. Трансфер Крала стал вторым в списке самых дорогих продаж чешских клубов. Дороже из местного чемпионата уходил только Томаш Росицки: из «Спарты» — в дортмундскую «Боруссию» в январе 2001 года (€ 14,5 млн).
- 2 сентября 2019
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