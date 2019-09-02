Агент Караваева: надо иметь предложение от «Реала», чтобы отказать «Зениту»

Агент Иван Бакулин, представляющий интересы защитника Вячеслава Караваева, рассказал о переходе своего клиента из «Витесса» в «Зенит».
«Проделана была общая работа, чтобы этот трансфер состоялся. «Зенит» — большой клуб, рассматриваем этот переход как шаг вперёд для нас. Почему-то когда в «Зенит» приходит Малком, мы все радуемся, а когда Караваев — это из ряда вон выходящее событие. Спрашивают, почему Слава не перешёл в Германию, но «Зенит» играет в Лиге чемпионов, входит в топ-20 клубов Европы по рейтингу. Надо иметь предложение от «Реала», чтобы отказаться.
Не боялись ли, что во вчерашнем матче «Витесса» Слава может получить травму? Это была просьба Леонида Викторовича, у него дефицит игроков, Караваеву пришлось вообще вчера левого защитника играть, но всё хорошо. Слава особо долго не думал над предложением, считает это шагом вперёд», — сказал Бакулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 2 сентября 2019
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