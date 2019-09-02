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Рамос — Навасу: нам будет не хватать тебя, брат

Рамос — Навасу: нам будет не хватать тебя, брат
Футбол / Испания 0

Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос пожелал удачи костариканскому вратарю Кейлору Навасу, который перешёл в «Пари Сен-Жермен».

«Удачи, Кейлор, хотя тебе она не понадобится. Твой менталитет, твоя работа и твои человеческие качества будут говорить за тебя, куда бы ты ни пошёл. Нам будет не хватать тебя, брат», — написал Рамос в своём «твиттере», прикрепив совместную фотографию с Навасом.

32-летний Навас перешёл в «ПСЖ» за € 13 млн. Голкипер подписал с французским клубом контракт до лета 2023 года.

Навас является воспитанником костариканской «Саприссы». В «Реал» он перешёл летом 2014 года из «Леванте». Сумма трансфера составила € 10 млн. Всего за «Королевский клуб» он провёл около 160 матчей и пропустил порядка 160 голов.

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