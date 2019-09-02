Форвард «Айнтрахта» Ребич перешёл в «Милан»

«Милан» на официальном сайте объявил о переходе хорватского нападающего «Айнтрахта» Анте Ребича.
Итальянский клуб арендовал футболиста на два года. «Милан» заплатил за аренду € 5 млн.
Ребич перешёл в «Айнтрахт» летом 2016 года из «Фиорентины» на правах аренды. Через два года немецкий клуб выкупил трансфер форварда. Сумма трансфера составила € 2 млн. В прошлом сезоне 25-летний Ребич принял участие в 28 матчах немецкого национального чемпионата (23 — в основном составе), в которых стал автором девяти забитых мячей и отдал четыре результативные передачи. Также на его счету девять матчей в Лиге Европы (пять — в основе), в которых он забил один мяч и отдал две голевые передачи.
В 2018 году Ребич в составе сборной Хорватии стал бронзовым призёром чемпионата мира.
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