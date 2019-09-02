Головин прибыл в расположение сборной России

Пресс-служба сборной России сообщила о прибытии в расположение национальной команды полузащитника «Монако» Александра Головина.
«К нам приехал Саша Головин. Теперь все в сборе!» — сообщается в официальном «твиттере» российской сборной.
В данный момент сборная России находится на базе в Новогорске и готовится к матчам отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с командами с Шотландии (6 сентября, Глазго, стадион «Хэмпден Парк», 21:45 мск) и Казахстана (9 сентября, Калининград, стадион «Калининград», 21:45).
В турнирной таблице группы I отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 сборная России занимает 2-е место, набрав в четырёх матчах девять очков.
23-летний Головин выступает за сборную России с 2015 года, провёл за неё 28 матчей и забил три мяча.
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