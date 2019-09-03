Шкртел перешёл в «Истанбул Башакшехир»

«Истанбул Башакшехир» на официальном сайте объявил о заключении контракта с защитником Мартином Шкртелом. Соглашение 34-летнего словацкого игрока с турецким клубом рассчитано на год. Шкртел будет выступать за «Истанбул Башакшехир» под 37-м игровым номером.

Видео можно посмотреть на странице «Истанбул Башакшехир» в «Твиттере».

Ранее стало известно, что «Аталанта» расторгла контракт с Шкртелом. Он перешёл в итальянский клуб в начале августа 2019 года.



Предыдущим клубом Шкртела был турецкий «Фенербахче», за который он выступал с 2016 по 2019 год. В прошлом сезоне защитник принял участие в 27 матчах чемпионата Турции, забил один мяч и отдал одну результативную передачу. Шкртел играл за «Зенит» с 2004 по 2007 год и стал чемпионом России в составе петербургской команды. Позже словацкий футболист перешёл в «Ливерпуль», где выступал с 2008 по 2016 год.