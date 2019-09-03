Левченко: Караваев пришёл к своему звёздному часу, он на вес золота для РПЛ

Бывший футболист сборной Украины Евгений Левченко прокомментировал переход защитника Вячеслава Караваева из «Витесса» в «Зенит».
«Для «Зенита» это отличное приобретение. Караваев прекрасно адаптировался к европейскому стилю игры. Это тот футболист, который сейчас станет на вес золота для РПЛ. Он один из немногих игроков, которые за рубежом показывают достаточно стабильный и высокий уровень игры.
Я считаю, что Караваев будет прогрессировать и дальше. Он пришёл к своему звёздному часу, и в этом есть определённая заслуга Слуцкого. При нём Караваев проявил себя в «Витессе» и стал играть абсолютно стабильно.
Я уверен, что у Вячеслава очень сильный характер. Я уважаю Смольникова как игрока, но Караваев всё-таки тот футболист, который не уступает Смольникову ни в чём. Это разные футболисты, но по характеру Караваев мне очень сильно импонирует. Он не сдаётся, а борется в любом матче. Роскошный футболист.
Это футболист, который прекрасно понимает, что расслабляться нельзя и нужно только работать. Человек знает, чего он хочет в своей жизни», — приводит слова Левченко «Спорт день за днём».
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