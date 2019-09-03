Кварацхелия: терпел нападки фанатов «Локомотива», так бывает, я это принял

Грузинский полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия рассказал о реакции наставника «Локомотива» Юрия Сёмина после своего ухода из стана московского клуба.

«Он пожелал мне удачи и успешного футбольного будущего. Мы хорошо разошлись. Конечно, ему было обидно, что я ухожу. Но я не виноват, что так произошло. Игроки уходят из клубов, это часть футбола. Я с уважением отношусь к «Локомотиву», поэтому не праздновал свой гол в их ворота.

Много ли прилетало гневных сообщение от болельщиков «Локо» в директ? Да, писали всякое. Люди так показывают обиду, кто-то обозлён. Так бывает, я это принял и просто терпел это нападки. Я понимаю, что болельщикам обидно, когда игрок уходит из их любимой команды", — цитирует Кварацхелию «Бизнес online».