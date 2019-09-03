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Медведев оценил итоги трансферной кампании «Зенита»

Медведев оценил итоги трансферной кампании «Зенита»
Футбол / РПЛ 0

Генеральный директор «Зенит» Александр Медведев заявил, что в летнее трансферное окно клуб выполнил все цели, которые стояли перед ним. Летом состав петербургской команды пополнили нападающий «Барселоны» Малком, защитники Дуглас Сантос, Вячеслав Караваев и Йордан Осорио (на правах аренды), полузащитник «Рубина» Алексей Сутормин, а также вратарь «Сарпсборга» Александр Васютин.

«Мы удовлетворены итогами трансферной кампании в это летнее окно. К нам пришли игроки на те позиции, которые нам необходимы не только сейчас, но и на перспективу — это и центральный защитник, и правый защитник, и атакующий полузащитник, или можно назвать его нападающим, Малком. Все цели, которые перед собой ставили, мы достигли.

Сейчас новички должны влиться в коллектив, в команду, тем более сейчас будет окно на игры сборной. Оно небольшое, но времени на то, чтобы влиться в команду, достаточно. У нас много игроков уехали в сборные и России, и других стран, полностью команда соберется только после того, как завершится пауза на игры сборных. А те, кто останется, будут тренироваться. В каждом трансфере есть свои сложности, свои подводные камни — один может занять очень много времени, а другой произойти быстро», — цитирует Медведева ТАСС.

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