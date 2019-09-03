Нападающая «Севильи»: меня поражает, что в «Зените» нет женской команды

Нападающая «Севильи» Надежда Карпова высказала мнение по поводу уровня женского футбола в России.



«Если у вас не организована нормально лига, нет нормальных школ, достаточного количества команд, очень сложно что-то менять. Понятно, что массовость не приходит по щелчку. Когда появится нормальная структура, которой будут мало-мальски заниматься и вкладывать туда деньги, тогда в принципе будет больше известных лиц, будут родители, которые спокойно будут отдавать детей в футбол, потому что будут уверены, что у него есть будущее. Женский футбол должен стать массовым. Потому невозможно представить ситуацию, в которой у вас пять бедных команд — и там все поголовно суперзвезды с обложки. Должна быть культура, из которой потом будут формироваться свои звёзды.



В Европе эта профессия женщин-футболисток кормит. Я думаю, что в России тех, кто занимается профессионально — тоже. Если это их единственная работа. Но не в том плане, чтобы помогать своей семье и жить, ни в чем себе не отказывая. Я слышала, что в некоторых командах зарплата составляет 30 тысяч рублей — это, конечно, абсолютно несопоставимо с заработными платами у мужчин, находящихся в такой же лиге. Мне кажется, бюджет клуба Премьер-Лиги всё-таки должен быть больше, и зарплата у футболисток, находящихся в высшем дивизионе, должна быть намного выше, так как ты затрачиваешь намного больше энергии, сил и времени. Также хотелось бы, чтобы росло количество клубов. Например, меня поражает, что в «Зените» нет женской команды. Это одна из самых популярных команд в России, и было бы здорово, чтобы в Питере, где все обожают футбол, была команда, которая будет играть высшем дивизионе», – сказала Карпова Forbes.