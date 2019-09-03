В РФС призвали тренеров воздержаться от оценки судейства

Руководитель службы по коммуникациям Российского футбольного союза (РФС) Кирилл Мельников призвал тренеров команд быть более сдержанными, когда они критикуют работу арбитров, особенно после матчей.



«Некоторые тренеры футбольных клубов дают оценку судейству. В оценках ничего такого нет, но, на наш взгляд, они бывают некорректными. Мы призываем тренеров воздерживаться от оценок, особенно на эмоциях, после матчей. Есть европейская практика, где вообще запрещено высказываться в адрес судей. У нас это не запрещено, но давайте реагировать спокойнее», — передаёт слова Мельникова корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.



Напомним, ранее тренер «Зенита» Сергей Семак получил двухматчевую дисквалификацию по итогам матча 6-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (0:0). После встречи наставник сине-бело-голубых обозвал арбитров козлами.

Семак получил дисквалификацию на 2 игры за оскорбление судей матча с «Ахматом»