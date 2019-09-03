Чернов – о своих сейвах: мне было приятно потом посмотреть видео со стороны

Защитник «Ростова» Евгений Чернов совершил два сумасшедших сейва в матче восьмого тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (2:1). Спустя несколько дней он признался, что совсем не чувствует себя героем.



«Я и после игры не чувствовал себя героем, и сейчас не чувствую. Вся команда провела очень хороший матч, а главное, что мы добились победы.

Мне приятно, что людям — и в первую очередь нашим болельщикам — это понравилось. Для меня было гораздо более важно, что в тот момент счёт был 2:1 в нашу пользу, и если бы нам забили, то была бы обидная ничья. Мы этого не заслуживали, мы должны были одержать победу — безумно рад, что её получили.

Любому футболисту нравится, когда его игра вызывает хорошие эмоции у людей. Мне было приятно потом посмотреть со стороны. Но всё это уже история, мы это забываем и готовимся к следующей игре. Впереди ещё 22 матча, надо работать дальше.



Отдельного разговора с Карпиным не было. Сразу после игры он сказал нам, что мы все одна команда, что делаем одно дело. В этом матче повезло мне, в другом кто-то ещё сделает подобное. Нас всех поблагодарили за победу одинаково», — приводит слова Чернова RT.