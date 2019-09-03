«СКА-Хабаровск», «Енисей» и «Томь» вышли в 1/16 финала Кубка России

В матче 1/32 финала Кубка России томская «Томь» обыграла омский «Иртыш» и вышла в следующую стадию турнира. Встреча состоялась в Омске на стадионе «Красная Звезда». Обслуживал матч московский арбитр Сергей Тихонов.
Счёт был открыт на 31-й минуте. Автором гола стал защитник томского клуба Александр Горбатюк. Во 2-м тайме преимущество «Томи» увеличил нападающий Ислам Тлупов.
Также завершились ещё 2 матча 1/32 финала Кубка России.
«СКА-Хабаровск» в гостях обыграл «Сахалин» со счётом 2:0. Победу хабаровскому клубу принесли голы Патрика Круза и Магомеда Эльмурзаева. Оба мяча были забиты с пенальти.
«Енисей» на выезде добыл победу в матче с «Тюменью» со счётом 1:0. Единственный гол на 82-й минуте забил Александр Ломакин.
Жеребьёвка 1/16 финала состоится 4 сентября. На этой стадии в борьбу вступают команды РПЛ, которые проведут матчи в гостях.
- 3 сентября 2019
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