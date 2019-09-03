Медведев: переход Эрнани в «Парму» – это полноценный трансфер

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о переходах полузащитника Эрнани в «Парму» и хавбека Эмилиано Ригони в «Сампдорию» соответственно.



«Из иностранцев у нас в аренде с правом выкупа только Эмилиано Ригони, переход Эрнани в „Парму“ — это полноценный трансфер. Мы поблагодарили их за то, что они делали у нас в клубе, и пожелали им успехов. Каждый, когда выходил на поле, старался делать то, что умеет. Держать такого игрока, как Ригони, на скамейке или в ротации — неправильно по отношению к нему, мы всегда также думаем о развитии футболистов», — приводит слова Медведева ТАСС.

Ранее сообщалось, что 25-летний Эрнани перешёл в «Парму» на правах аренды на год за € 1 млн с правом последующего выкупа за € 4,35 млн.