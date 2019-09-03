Крал: решение о переходе в «Спартак» далось непросто, я колебался

Чешский полузащитник Алекс Крал рассказал, как решился на переход из пражской «Славии» в «Спартак».
«Решение о переходе в „Спартак“ далось непросто. Я колебался, потому что это огромное изменение в жизни и карьере. Очень важно тщательно продумывать каждый шаг. Считаю, Российская Премьер-Лига — правильный выбор. Меня ждут тяжёлые матчи, это кардинальное изменение», — приводит слова Крала Idnes.cz.
Крал является воспитанником «Славии». За пражский клуб провёл около 30 матчей, стал автором одного забитого мяча, а также двух результативных передач. Также хавбек выступал за «Теплице». В составе сборной Чехии Крал принял участие в трёх матчах, в которых не отметился результативными действиями.
Сумма трансфера составила € 12 млн. Трансфер Крала стал вторым в списке самых дорогих продаж чешских клубов. Дороже из местного чемпионата уходил только Томаш Росицки: из «Спарты» — в дортмундскую «Боруссию» в январе 2001 года (€ 14,5 млн).
- 3 сентября 2019
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