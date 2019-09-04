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Щенсны: усадил Алисона и Буффона, поэтому я лучший вратарь в мире и истории

Щенсны: усадил Алисона и Буффона, поэтому я лучший вратарь в мире и истории
Футбол / Италия 0

Вратарь «Ювентуса» Войчех Щенсны иронично назвал себя лучшим голкипером в мире и истории, так как в «Роме» выиграл конкуренцию у Алисона Бекера, а в туринском клубе — у Джанлуиджи Буффона.

«В «Роме» я усадил на скамейку лучшего вратаря в мире, а в «Ювентусе» — лучшего в истории. Оказывается, я лучший в мире и в истории. Если бы Лукаш Фабиански усадил меня на скамейку в сборной, он был бы лучшим в истории», — приводит слова Щенсны Sport.pl.

Буффон, выступавший за «Ювентус» с 2001 по 2018 год, вернулся в туринский клуб летом 2019 года. Вратарь достался бьянконери бесплатно, так как его контракт с «Пари Сен-Жермен» истёк 30 июня.

В последнем матче «Ювентуса» с «Наполи» (4:3), Щенсны пропустил три мяча.

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