Круговой: ноги и задница Халка раза в три больше моих

Защитник «Зенита» Данил Круговой прокомментировал свои впечатления от бразильца Халка, который выступал за сине-бело-голубых с 2012 по 2016 год. На тот момент Данил выступал в молодёжной команде «Зенита».
«Он на самом деле очень сильный. Я как увидел его, когда на паре тренировок вместе занимались, думаю: «Чё за машина? Ё-моё». Ноги его и удары — это что-то, топ. Насколько ноги больше моих? Раза в три. И задница тоже раза в три больше. Но никто не подшучивал — он же результат приносил.
Я с ним не общался. Из взрослых общался с Шатовым. И с Анюковым. С ним даже играл в «Зените»-2. Он очень сильный, топовый. Реально. Это вообще сила, уровень. На таких нужно равняться», — приводит слова Кругового Sports.ru.
Круговой перешёл в «Зенит» из «Уфы» в августе, но всё ещё остаётся в уфимской команде на правах аренды до конца сезона.
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