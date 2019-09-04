Нойштедтер — о Слуцком: не многие русские тренеры так рискуют
Полузащитник московского «Динамо» Роман Нойштедтер высказал мнение по поводу главного тренера Леонида Слуцкого, который после работы в сборной России решил продолжить карьеру в Европе. Российский специалист работал в «Халл Сити», а ныне возглавляет «Витесс».
«Я просто очень рад за него. Не многие русские тренеры и игроки так рискуют, а он ещё и новый язык выучил и сейчас неплохо идёт в Голландии с «Витессом».
Бывало ли, что Черчесов говорил с нами или Раушем по-немецки? Нет, он с первого дня сказал: «Мы в сборной России и говорим только по-русски». Разве что иногда он при всех говорит немецкие слова. Например, «Guten Appetit!» – цитирует Нойштедтера VTBRussia.
Слуцкий представил свои показатели скорости и преодолённой дистанции в матче
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