Президент СК «Лукойл» рассказал о детском турнире с участием юных спартаковцев

Президент спортивного клуба «Лукойл» Владимир Золотухин рассказал об основании и ценности турнира LUKOIL CUP.
«Этот турнир уже шестой по счёту. Шесть лет назад мы придумали такой турнир, в преддверии чемпионата мира в России. За основу была взята тема, которая актуальна и сейчас — борьба с расизмом. Девиз турнира — «Играем против расизма». Уже в таком юном возрасте среди детей не должно быть таких вещей. Этот турнир сплачивает.
Игроки, тренерский штаб будут общаться друг с другом, заводить новые знакомства. Это очень здорово. Здесь много национальностей, много академий, но их объединяет одно — любовь к футболу. Это только обогащает игру», — передаёт слова Золотухина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
В Lukoil Cup принимают участие детские команды U11. Матчи пройдут 4-8 сентября в Пловдиве (Болгария). В турнире сыграют команды академий «Андерлехта», «Стяуа», «Црвены Звезды», «Интера», «Ботева», московского «Спартака» и «Интера».
В первом туре «Спартак» сыграет с «Црвеной Звездой».
- 4 сентября 2019
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