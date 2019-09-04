Камболов – о матче с Шотландией: мы едем выступать на чужом поле как хозяева

Полузащитник «Краснодара» Руслан Камболов поделился мыслями о предстоящем матче сборной России с командой Шотландии в рамках отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года.
«Шотландия играет в быстрый футбол на быстрых атаках. Я не буду говорить вам, что нам рассказывал тренер, но моменты показал хорошие, и моменты отрицательные, которые присутствуют. Мы готовимся. Сегодня было более тактическое занятое по сопернику.
На выезде всегда тяжело играть. Команда первые 15 минут должна почувствовать игру. Думаю, мы к этому готовы, и всё будет хорошо.
Понятно, что соперник играет дома, и у него больше уверенности, но я так скажу: наверное, мы туда едем не как гости, а выступать на чужом поле, как хозяева. Думаю, это получится. Мы не смотрим в турнирную таблицу, у нас задача играть максимально агрессивно и на победу.
Мое физическое состояние? Я не играл пару матчей за «Краснодар», и за этот период можно было восстановиться. Это получилось, и сейчас я чувствую себя намного лучше», — передаёт слова Камболова корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.
Сборная России проводит подготовку к отборочным матчам чемпионата Европы 2020 года с Шотландией (6 сентября, Глазго, стадион «Хэмпден Парк», 21:45 мск) и Казахстаном (9 сентября, Калининград, стадион «Калининград», 21:45 мск).
- 4 сентября 2019
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