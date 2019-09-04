В понедельник, 9 сентября, ЦСКА проведёт товарищеский матч с московским «Араратом» на базе клуба в Ватутинках, сообщается на официальном сайте «армейцев». Встреча пройдёт без футболистов, вызванных в национальные команды на время международной паузы.



По техническим причинам встреча пройдёт без зрителей. Стартовый свисток прозвучит в 12:00 мск. ЦСКА организует прямую трансляцию матча.



Московский ЦСКА набрал 16 очков в 8 матчах и занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером соревнований на данный момент является «Краснодар», набравший 17 очков в 8 матчах. В следующем туре чемпионата России московский ЦСКА сыграет на выезде с «Тамбовом». Игра состоится в воскресенье, 15 сентября.

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