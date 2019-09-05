Агент: Кверквелия отказал «Лестеру», чтобы стать чемпионом с «Локо»

Мамука Джугели, агент защитника московского «Локомотива» Соломона Кверквелии, рассказал, почему его клиент не перешёл в английский «Лестер Сити» за € 10 млн.
«Почему Кверквелия не перешёл в „Лестер“? Отказался, хотел стать чемпионом. Сказал: «Ещё на шесть месяцев останусь, не подведу Сёмина, он очень много сделал для меня. Хочу, чтобы «Локомотив» стал чемпионом».
«Лестер» предлагал € 10 млн, прислали официальную бумагу, но для меня он стоит 150.
Соломону 27 лет, он не сдаётся, и, думаю, выстрелит в своё время. Если бы он захотел, то поехал бы в «Лестер» ещё тогда. Кверквелия знает себя и верит, что у него будут хорошие предложения", — приводит слова Джугели издание «Спорт Бизнес Online».
В турнирной таблице Российской Премьер-Лиги «Локомотив» занимает 4-е место, имея в активе 14 очков.
- 5 сентября 2019
-
04:31
-
03:39
-
02:32
-
01:24
-
00:35
- 4 сентября 2019
-
23:50
-
23:48
-
23:20
-
23:07
-
22:51
-
22:35
-
22:14
-
22:08
-
21:55
-
21:46
-
21:39
-
21:37
-
21:29
-
21:02
-
20:58
-
20:29
-
20:18
-
20:09
-
20:09
-
19:57
-
19:54
-
19:48
-
19:41
-
19:39
-
19:05
-
18:57
-
18:54
-
18:38
-
18:37
-
18:21