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Агент: Кверквелия отказал «Лестеру», чтобы стать чемпионом с «Локо»

Агент: Кверквелия отказал «Лестеру», чтобы стать чемпионом с «Локо»
Футбол / РПЛ 0

Мамука Джугели, агент защитника московского «Локомотива» Соломона Кверквелии, рассказал, почему его клиент не перешёл в английский «Лестер Сити» за € 10 млн.

«Почему Кверквелия не перешёл в „Лестер“? Отказался, хотел стать чемпионом. Сказал: «Ещё на шесть месяцев останусь, не подведу Сёмина, он очень много сделал для меня. Хочу, чтобы «Локомотив» стал чемпионом».

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Соломону 27 лет, он не сдаётся, и, думаю, выстрелит в своё время. Если бы он захотел, то поехал бы в «Лестер» ещё тогда. Кверквелия знает себя и верит, что у него будут хорошие предложения", — приводит слова Джугели издание «Спорт Бизнес Online».

В турнирной таблице Российской Премьер-Лиги «Локомотив» занимает 4-е место, имея в активе 14 очков.

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