У двукратного чемпиона мира Кафу умер сын
Накануне в семье двукратного чемпиона мира Кафу произошло несчастье. Вечером в Баруэри умер 29-летний сын бывшего футболиста «Ромы» и «Милана». Как сообщает Globo Esporte, Данило умер от сердечного приступа во время игры в футбол с друзьями.
Данило был срочно госпитализирован в больницу, однако по дороге у него случилась остановка сердца, которую сын Кафу не выдержал. Информацию о смерти Данило подтвердил бывший партнёр Кафу по сборной Бразилии Пауло Сержио.
Напомним, что Кафу является двукратным чемпионом мира. В составе сборной Бразилии он выигрывал турнир в 1994 и 2002 годах. Первый и пока единственный футболист, сыгравший в трёх финальных матчах чемпионатов мира подряд (1994, 1998, 2002).
Кафу стал послом ЧМ-2022
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