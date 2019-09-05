У двукратного чемпиона мира Кафу умер сын

Накануне в семье двукратного чемпиона мира Кафу произошло несчастье. Вечером в Баруэри умер 29-летний сын бывшего футболиста «Ромы» и «Милана». Как сообщает Globo Esporte, Данило умер от сердечного приступа во время игры в футбол с друзьями.



Данило был срочно госпитализирован в больницу, однако по дороге у него случилась остановка сердца, которую сын Кафу не выдержал. Информацию о смерти Данило подтвердил бывший партнёр Кафу по сборной Бразилии Пауло Сержио.

Напомним, что Кафу является двукратным чемпионом мира. В составе сборной Бразилии он выигрывал турнир в 1994 и 2002 годах. Первый и пока единственный футболист, сыгравший в трёх финальных матчах чемпионатов мира подряд (1994, 1998, 2002).