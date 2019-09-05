Ракитич недоволен, что его хотели использовать в сделке с Неймаром

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич намерен покинуть команду в ближайшее трансферное окно. Как сообщает Mundo Deportivo, хорватский игрок недоволен тем, что руководство клуба хотело использовать его как часть сделки по приобретению нападающего «ПСЖ» Неймара. После того как трансфер сорвался, тренерский штаб «Барселоны» по-прежнему даёт мало игрового времени Ракитичу.

Ранее в СМИ сообщалось, что «Ювентус» в прошедшее трансферное окно не смог договориться с «Барселоной» о трансфере Ракитича и попытается совершить сделку зимой. «Барселона» не захотела обменивать Ракитича на Эмре Джана, а «старая синьора» была не готова предложить Федерико Бернардески.



Ракитич в нынешнем сезоне провёл за «Барселону» всего один матч. Контракт полузащитника с каталонским клубом рассчитан до лета 2021 года.