«Факел» назвал тульский «Арсенал» «Авангардом» в официальном письме

Воронежский «Факел», который сыграет с «Арсеналом» по 1/16 финала Кубка России, по ошибке назвал тульскую команду «Авангардом» в официальном обращении.

Пресс-служба «Арсенала» опубликовала в социальной сети письмо от воронежского клуба с просьбой назначить кубковый матч на 25 сентября c началом встречи в 19:00 мск. Письмо на гербовом бланке «Факела» было подписано генеральным директором клуба Романом Асхабадзе. В адресате обращения значится руководство «футбольного клуба „Авангард“ из города Тула».

«Ребята из „Факела“, у Вас всё хорошо? Мы начинаем волноваться. Как бы вам ни хотелось, но в 1/16 ОЛИМП-Кубка России играть вы будете против ПФК «Арсенал», — говорится в официальном „твиттере“ тульской команды.