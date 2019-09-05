Рианчо: при мне конфликт Глушакова и Карреры был всегда

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал конфликт, который произошёл в клубе между полузащитником Денисом Глушаковым и экс-наставником красно-белых Массимо Каррерой.
«Денис — профессионал, всегда хорошо работал. Не имел с ним никаких проблем. Не знаю, насколько велика была роль агентов в истории с Глушаковым, но когда я работал с Трабукки, то он всегда подходил ко мне, спрашивал как дела. Трабукки — хороший человек, у меня не было с ним никаких проблем. На последней игре Денис сказал мне, что я профессионал, поблагодарил за работу. Не знаю, почему он так сейчас про меня высказался. У меня нет с ним никаких проблем.
При мне конфликт у Глушакова с Каррерой был всегда. Я хотел их помирить, хотел, чтобы «Спартак» был одной семьёй. В Австрии они поговорили, вроде бы всё решили. А потом в интернете появились эти «лайки». Я никогда не говорил с Трабукки и Гурцкая о проблемах с Глушаковым, мы общались только о футболе. Спасибо Глушакову, он — профессионал, уважал мою работу. Хочу пожелать ему удачи в новой команде. Каррере тоже желаю только удачи в тренерской работе», — сказал Рианчо в беседе с корреспондентом «Чемпиоаната».
- 5 сентября 2019
-
16:41
-
16:33
-
16:27
-
16:23
-
16:03
-
15:45
-
15:43
-
15:29
-
15:11
-
15:07
-
14:52
-
14:33
-
14:31
-
14:09
-
14:01
-
13:46
-
13:43
-
13:27
-
13:09
-
12:53
-
12:43
-
12:33
-
12:26
-
12:10
-
12:04
-
11:45
-
11:21
-
11:20
-
11:16
-
11:10
-
11:03
-
11:03
-
11:00
-
10:50
-
10:46