«Спартак» объявил об уходе Вартапетова

Работу в «Спартаке» завершает Михаил Вартапетов, который занимал пост руководителя медицинского департамента клуба. Специалист пришёл в «Спартак» в декабре 2008 года, став врачом первой команды красно-белых, а в 2013-м возглавил созданный тогда медицинский департамент.



«Хочу поблагодарить клуб, футболистов и весь персонал за счастье работать вместе. Остаюсь навсегда болельщиком «Спартака», желаю возрождения и скорейшего завоевания очередных титулов. Прошу всех объединиться, забыть глупые обиды и вместе двигаться только вперёд. С чистой совестью оставляю лучшую в России медицинскую службу и надеюсь на новые, свежие силы квалифицированных специалистов!» — цитирует Вартапетова пресс-служба клуба.



Новым руководителем медицинского департамента назначен главный врач команды Михаил Бутовский, который пришёл в «Спартак» летом этого года.