Культ Фергюсона, бизнес Невиллов и ванна Беста в новом выпуске «Окколо футбола»

Вышел новый выпуск программы об английской Премьер-лиге «Окколо футбола».

В нём ведущие Маша Макарова и Алексей Ярошевский отправились в Манчестер изучать самый дорогой брэнд мирового футбола — команду «Манчестер Юнайтед». Они охотились за звёздами футбола на «Олд Траффорде», посещали базу клуба «Юнайтед оф Манчестер», которую создали недовольные фаны «МЮ» и пытались вырубить билет за поцелуй на кубковый матч команды братьев Невиллов «Солфорд» с «Лидсом».

Новые выпуск программы «Окколо футбола», а также обзоры всех матчей английской Премьер-лиги доступны на канале PRO Английский футбол в YouTube.

Напомним, в апреле этого года Rambler Group приобрела эксклюзивные права на трансляции матчей английской Премьер-лиги на территории России сроком на три года. Для показа матчей и дополнительного видеоконтента онлайн-кинотеатр Okko запустил специальный раздел — Okko Спорт и организовал спортивную редакцию, которую возглавил Владимир Стогниенко.

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