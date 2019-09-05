Кин: сын, брат Фергюсона числились в «МЮ». Удивлён, что его жена не работала там

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин обвинил экс-наставника «красных дьяволов» сэра Алекса Фергюсона во лжи.

«Я покидал офис клуба в тот день, не думая, что это конец моей карьеры в „Манчестер Юнайтед“. Но если вы думаете, что я собирался терпеть это, то мне всё равно, кто был напротив — Алекс Фергюсон или Папа Римский… Я был готов бороться за своё место.

Фергюсон вышел потом и сказал, что всегда делал то, что было лучше для «Манчестер Юнайтед». Но это ерунда.

Его сын Даррен играл за клуб и стал чемпионом Англии, ему очень повезло. Его брат долгое время был главным скаутом «Манчестер Юнайтед». Я удивлён, что его жена не была трудоустроена в клубе.

Позже Даррен тренировал «Престон Норт Энд» и был уволен. У него в команде была пара молодых игроков, взятых в аренду в «Манчестер Юнайтед». Угадайте, что произошло на следующий день? Их забрали из «Престона». Это лучше для «Манчестер Юнайтед»? Извините", — цитирует Кина Off The Ball.