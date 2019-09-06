Никто из родственников Кокорина и Мамаева не приехал к колонии

Никто из родственников футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева сегодня не приехал к колонии, сообщает РИА «Новости».

Сегодня, 6 сентября, Алексеевский районный суд Белгородской области рассматривает ходатайства об условно-досрочном освобождении футболистов, а также брата последнего Кирилла, осуждённых по делу о драках в Москве.

Ранее сообщалось, что жена Кокорина Дарья Валитова отдыхает на море. Родители Кокорина живут в Валуйках — это город в 70 километрах от Алексеевки. Их, как и журналистов, тоже бы не пустили на заседание. Активисты, неравнодушные местные жители, фанаты и друзья осуждённых тоже не появились.

В начале октября прошлого года Мамаев, Кокорин, его брат Кирилл, а также их друг Александр Протасовицкий участвовали в двух потасовках в Москве, в результате чего пострадали три человека. 8 мая Пресненский районный суд столицы приговорил братьев Кокориных к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима. Мамаев и Протасовицкий получили сроки в 1 год и 5 месяцев.