Адвокат: у Кокорина и Мамаева семьи, дети, им не до баров будет

Игорь Бушманов, адвокат Павла Мамаева прокомментировал решение суда об условно-досрочном освобождении его клиента, а также нападающего Александра Кокорина.
«Запрет на посещение баров? Они люди публичные, и за их поведением будут следить пристально. Поэтому здесь лучше воздержаться. У них семьи, дети, им не до баров будет. Но с точки зрения законов ограничений нет.
Точку в истории ставить рано. Освобождение по УДО никак не исправляет системную ошибку. Она была допущена к каждому из осуждённых, и каждый имеет право на её исправление. Компенсация? Нет, речь о правильной квалификации их действий. Важно достичь справедливости. Больше от судебной власти России нам не нужно ни-че-го! Тем более от бюджета», — сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Ерёминым.
- 6 сентября 2019
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