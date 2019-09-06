Адвокат: у Кокорина и Мамаева семьи, дети, им не до баров будет

Игорь Бушманов, адвокат Павла Мамаева прокомментировал решение суда об условно-досрочном освобождении его клиента, а также нападающего Александра Кокорина.



«Запрет на посещение баров? Они люди публичные, и за их поведением будут следить пристально. Поэтому здесь лучше воздержаться. У них семьи, дети, им не до баров будет. Но с точки зрения законов ограничений нет.



Точку в истории ставить рано. Освобождение по УДО никак не исправляет системную ошибку. Она была допущена к каждому из осуждённых, и каждый имеет право на её исправление. Компенсация? Нет, речь о правильной квалификации их действий. Важно достичь справедливости. Больше от судебной власти России нам не нужно ни-че-го! Тем более от бюджета», — сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Ерёминым.

Мамаев и Кокорин смогут выехать за пределы России