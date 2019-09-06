Кокорин имеет право сыграть уже в ближайшем туре РПЛ

Генеральный директор Общероссийского профсоюза футболистов (ОПСФ) Александр Зотов сообщил, что нападающий «Зенита» Александр Кокорин имеет право выйти на поле в ближайшем матче Российской Премьер-Лиги.

«Сможет ли Кокорин сыграть в ближайшем туре РПЛ, будучи свободным агентом? Здесь нужно смотреть на дату прекращения трудового договора с „Зенитом“. Если он стал свободным агентом в это трансферное окно, то он может быть заявлен, если до открытия окна или после, то нет. Опять же всегда есть возможность найти вариант в другом чемпионате, где меньше ограничений для заявки свободных агентов», — сказал Зотов в беседе с корреспондентом „Чемпионата“ Дарьей Юрко.

Напомним, что суд удовлетворил ходатайство 28-летнего Кокорина об условно-досрочном освобождении.