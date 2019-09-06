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«Ростов» проведёт все домашние матчи сезона на «Ростов Арене»

«Ростов» проведёт все домашние матчи сезона на «Ростов Арене»
Футбол / РПЛ 0

Министр спорта Ростовской области Самвел Аракелян сообщил, что «Ростов» не будет в нынешнем сезоне проводить оставшиеся домашние матчи в других городах, все игры состоятся на «Ростов Арене».

«Никакой конфликтной ситуации между «Ростовом» и «Спорт-Ин» нет. Были разногласия, но они улажены. Все оставшиеся домашние матчи „Ростов“ будет играть на «Ростов Арене». Планируется, что стадион перейдёт в собственность Ростовской области к концу года», — передаёт слова Аракеляна корреспондент «Чемпионата» Богдан Горбунов.

Ранее в СМИ сообщалось, что компания «Спорт-Ин», которая занимается управлением стадиона «Ростов-Арена», расторгла договор аренды с «Ростовом». Пиар-директор «Ростова» Денис Штанько сообщал, что клуб рассматривает вариант проведения домашних матчей в других городах.

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