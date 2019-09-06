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Лёв: ван Дейк выглядит как скала посреди шторма

Лёв: ван Дейк выглядит как скала посреди шторма
Футбол / Евро-2020 0

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв поделился мнением о защитнике Нидерландов Вирджиле ван Дейке в преддверии очного матча команд в 5-м туре квалификации чемпионата Европы — 2020.

«Вирджила долгое время недооценивали, но в последние три года он выглядит как скала посреди шторма», — приводит слова Лёва A Bola.

Матч Германия — Нидерланды состоится сегодня, 6 сентября, в Гамбурге на арене «Фолькспаркштадион». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.

Германия, набрав 9 очков, занимает второе место в турнирной таблице группы C отборочного турнира Евро-2020, Нидерланды (3) — третье. Возглавляет таблицу национальная команда Северной Ирландии, которая одержала четыре победы в четырёх матчах квалификации.

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